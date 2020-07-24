Система eHealth не работает, а Нацслужба здоровья просит деньги: что происходит

"НСЗУ, когда будет нормальная работа, а не вот этот художественный мазохизм??? И не в оплате дело. Суть в пациентах, которые думают, что мы специально над ними издеваемся.

Вот сижу дома и доделываю то, что должна была сделать на работе. Пациенты не получили направления на анализы и обследования. И сейчас ждут от меня эти направления, без которых их не примут. И пропало все то, что я делала на работе. Все направления исчезли, а я не помню все, что было," – жалуется врач, которая не может нормально работать с Электронной системой охраны здоровья. И добавляет: "И такая история через день".

Тут же, в комментариях, скопированное объявление Нацслужбы здоровья:

"Важливо! Сьогодні НСЗУ повідомила, що у зв‘язку з певними технічними обмеженнями найближчими днями в роботі Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) можливі технічні перебої в часовий проміжок з 10 до 14 години.

Зокрема, може бути ускладнений процес внесення електронних медичних записів, створення електронних направлень та рецептів. НСЗУ в межах своїх повноважень робить все можливе, аби усунути проблему. Також НСЗУ запевнила, що ці технічні складнощі у роботі системи не вплинуть на оплату за фактично надані послуги".

Продолжающиеся сбои заставили вмешаться министра здравоохранения Максима Степанова, который во вторник, 21 июля, во время ежедневного брифинга поручил Национальной службе здоровья Украины наладить работу системы.

"Мы считаем, что за это время, а это уже более года, можно было отработать систему таким образом, чтобы она не давала сбоев. Мы даем поручение НСЗУ, чтобы в том числе был налажен этот процесс и чтобы не было таких жалоб" (на сбои в работе и подвисания системы. – Фокус), – сказал министр.

НСЗУ не стала отмалчиваться. На странице ведомства в Facebook объясняют, что "нагрузка электронного здравоохранения Украины сейчас постоянно растет".

"Количество данных и информации ежедневно растет. Чтобы оперативно обрабатывать такой объем данных, система должна иметь соответствующую мощность: определенный объем памяти, процессоров и хранилища в дата центре", – уточнили в пресс-службе.

В частности, на эти нужды необходимо, по расчетам НСЗУ, 28,8 млн. гривен, и эту смету подавали в составе бюджетного запроса на 2020 год еще в ноябре 2019 года. Но из требуемой суммы Минздрав согласовал только треть – 9 миллионов гривен.

Отметим, что в соответствии с отчетами об исполнении паспортов бюджетных программ, и в 2018, и в 2019 годах центральный аппарат НСЗУ (без учета расходов территориальных органов НСЗУ) закупал лицензионное ПО, периферийное оборудование и серверные платформы.

Для сравнения: