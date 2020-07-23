Укрзализныця возобновляет питание в пассажирских поездах

Укрзализныця возобновила реализацию питания в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Кроме того, компания-перевозчик начал продажу кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования, сообщает пресс-служба УЗ.

Продукты питания продаются в индивидуальной упаковке, расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют подогрева.

Карантин, впрочем, накладывает свои ограничения. "Пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются", – сказано в сообщении.