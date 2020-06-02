Укрзализныця в первый день возобновления пассажирских перевозок перевезла 54 тыс. человек
2020-06-02 20:39:00
Укрзализныця в первый день после смягчения карантина перевезла почти 6 тысяч пассажиров поездами и более 48 тысяч пассажиров электричками. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Укрзализныця за 1 июня перевезла почти 6 тысяч человек, а средняя заполняемость пассажирских поездов в этот день составила 80%. Это хороший новый старт, мы очень рады, что курсирование восстановлено и пассажиры к нам так быстро возвращаются", – рассказал и. о. главы правления компании Иван Юрик.
По его словам, с начала возобновления продажи проездных документов уже куплено более 100 тысяч билетов, из них только 1 июня – около 34 тыс.
Пригородные поезда за первый день работы перевезли 48,1 тыс. пассажиров.
В то же время в компании просят пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде в железнодорожном транспорте.
Кстати, столичный метрополитен в первый день работы после карантина перевез 310 000 пассажиров.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити+.
- Позже Укрзализныця открыла продажу билетов на еще 9 поездов, которые начали курсировать с 1 июня.
- 27 мая стало известно, что Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, а также "Интерсити+".
- C 1 июня Укрзализныця частично восстановила движение электричек.
- Укрзализныця начала продажу билетов на плацкартные вагоны, которые курсируют в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня.