Укрзализныця в первый день возобновления пассажирских перевозок перевезла 54 тыс. человек

Укрзализныця в первый день после смягчения карантина перевезла почти 6 тысяч пассажиров поездами и более 48 тысяч пассажиров электричками. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця за 1 июня перевезла почти 6 тысяч человек, а средняя заполняемость пассажирских поездов в этот день составила 80%. Это хороший новый старт, мы очень рады, что курсирование восстановлено и пассажиры к нам так быстро возвращаются", – рассказал и. о. главы правления компании Иван Юрик.

По его словам, с начала возобновления продажи проездных документов уже куплено более 100 тысяч билетов, из них только 1 июня – около 34 тыс.

Пригородные поезда за первый день работы перевезли 48,1 тыс. пассажиров.

В то же время в компании просят пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде в железнодорожном транспорте.

Кстати, столичный метрополитен в первый день работы после карантина перевез 310 000 пассажиров.

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