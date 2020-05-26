До карантина услугами "подземки" пользовались 1,5 млн человек каждый день

Столичный метрополитен в первый день работы после карантина перевез 310 000 пассажиров.

Об этом сообщил замглавы КГГА Александр Густелев, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что это почти в пять раз меньше обычного пассажиропотока: на портале киевского метрополитена говорится, что каждый день услугами "подземки" пользуются 1,5 млн человек.

При этом, в киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем возобновления работы "подземки". Однако людей в метро все равно меньше, чем в докарантинный период.

В КГГА напомнили, что все пассажиры все еще должны быть в метрополитене в масках или респираторах, также рекомендуется использовать перчатки, соблюдать режим социального дистанцирования и оплачивать проезд бесконтактно.

Поезда перед каждым рейсом проходят дезинфекцию, а на платформах нанесена специальная разметка для соблюдения пассажирами дистанции.

Также на станциях метро разместили информационные материалы относительно мер безопасности для сдерживания распространения коронавируса.

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