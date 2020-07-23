Из Чернобыльской зоны пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод и 20 кг грибов

На Киевщине правоохранители не дали вынести из Чернобыльской зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг грибов, сообщает пресс-служба полиции.

"По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства", – сказано в сообщении.

Всего за июль полицейские предотвратили 14 фактов выноса из зоны радиоактивных лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Напомним, в конце мая полиция поймала троих мужчин, которые пытались вывезти из Чернобыльской зоны 60 кг лосиных рогов. Задержанные – жители Киевской области, их задержали в районе пгт Полесское.