Полтавского преступника не могут найти: в воздух подняли квадрокоптеры

Романа Скрипника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, все еще не могут найти. Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин, передает "Кременчуцька газета".

Для поиска сбежавшего в лес мужчині привлекли Нацгвардию, участвуют кинологи с собаками. Также правоохранители подняли в воздух квадрокоптеры.

Полковник полиции Виталий Шиян, который был в заложниках, также принимает участие в операции.

Решается вопрос о привлечении авиации.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать подозреваемого в краже авто, который оказал сопротивление. Мужчина, достав гранату, взял полицейского в заложники и угрожал взорвать себя и полицейского, если его не отпустят.

После переговоров рядового полицейского обменяли на начальника уголовного розыска Виталия Шияна. Подозреваемому предоставили машину, на которой он вместе с заложником выехал за пределы города.

Ранее сообщалось, что Машина двигалась по трассе "Харьков-Киев", а также, что автомобиль ВАЗ-2115 – служебный и был получен террористом от властей. Пока не известно достоверно – предоставили ли злоумышленнику машину полицейские, или это его собственый автомобиль.

Через несколько часов, злоумышленник отпустил заложника, а сам скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавщины.