В квартире, где умер волонтер Кучапин, нашли таблетки и записку, – полиция

Волонтер Алексей Кучапин, руководитель благотворительной организации «Дом милосердия», пропал при загадочных обстоятельствах 16 июля. 21 числа его тело нашли в арендованной квартире в Днепровском районе. Друзья и коллеги Кучапина утверждают, что волонтер, который помогал бездомным, а также расследовал случаи эксплуатации детей, неоднократно получал угрозы из-за своей деятельности.

"21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, прибывшие на вызов, – сообщает пресс-служба Нацполиции. – На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели помещение, тело мужчины, пообщались со свидетелями.

Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал", – указано в сообщении.

Владелец пытался вскрыть дверь, однако с внутренней стороны в замок были вставлены ключи.

После того, как полицейские проникли внутрь, "судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая", – говорится в сообщении.

После осмотра квартиры полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. Владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало.

Полиция также нашла некоего свидетеля, который общался с Алексеем Кучапиным незадолго до его смерти и "предоставил важные показания для следствия".

Выводы предварительной экспертизы – 90%, что смерть естественная. Однако прибывшие на место друзья волонтера обнаружили вынесенный на помойку диван, с которого, по их мнению, кто-то пытался удалить пятна крови.

По этому поводу правоохранители высказались особо: "Дополнительно отмечаем... по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по Цельсию. Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований".

Для установления окончательной причины смерти Алексея Кучапина назначен ряд экспертиз.