Под Киевом в автомобиле расстреляли бизнесмена на глазах у семилетнего сына, – СМИ

Киевского бизнесмена Игоря Плекана 23 июля расстреляли в автомобиле под Киевом, находящегося в салоне семилетнего сына киллеры отпустили. Об этом сообщили в программе "Надзвичайни новини" на канале ICTV.

"44-летний вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с сыном ехал на дачу в с.Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные в камуфляже выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов", – сказали в программе.

В Плекана попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал около 300 м и позвонил жене.

Киллеры приказали мальчику "бежать подальше". Он прибежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако тот умер от полученных ран.

По словам жены погибшего Натальи, угрозы от неизвестных им поступали регулярно, но муж все время ее успокаивал.

По информации телеканала, правоохранители уже имеют оперативные наработки, в ближайшее время ожидаются задержания фигурантов убийства. Но офоициальных сообщений о случившемся пока нет.

В общественной организации "Основа будущего", основанной членами "С14", называют Игоря Плекана организатором покушения на координатора "С14" Сергея Мазура, сообщила "Новинарня".

Сам Мазур ранее заявлял, что у Плекана якобы было собственное "киллерское бюро", он занимался крышеванием нелегальных салонов игральных автоматов и "наливаек". По словам Мазура, Плекан известен в уголовных кругах как "Пуля".

Напомним, 23 июля мужчина, подозреваемый в краже автомобиля в Полтаве, взял в заложники полицейского, сел в предоставленную правоохранителями машину и выдвинулся в сторону Киева. Позже он отпустил заложника, но сам скрылся.