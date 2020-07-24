Поджог дома Шабунина: появилась реакция Всемирного банка

Представительство Всемирного бака в Украине выразило глубокую обеспокоенность из-за пожара, который произошел в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщается на странице Всемирного банка в Facebook.

"Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия", - говорится в заявлении.

Представительство призывает украинские органы власти обеспечить непредвзятое и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Напомним, Виталию Шабунину в ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом. По словам Шабунина, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Самого активиста и его детей в доме не было, а родители успели выбежать.