Убитый под Киевом бизнесмен Плекан – интересная личность, – Шкиряк

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рассказал о бизнесмене Игоре Плекане, которого застрелили под Киевом.

Об этом он рассказал в эфире Апостроф ТВ.

По его словам, этот человек "был интересной личностью с криминальной историей".

"Убитого мужчину очень сложно назвать столичным бизнесменом, так как его семья жила достаточно скромно. Личность убитого достаточно интересная. Он фигурировал в уголовных производствах. Фигурировал в деле о нападении и покушении на жизнь одного из активистов. Имя назвать не могу, так как пока идет следствие", – рассказал Шкиряк.

По словам советника главы МВД, на месте убийства не было автоматов. Информация о нескольких нападавших также не подтверждается.

Сейчас разыскивают киллера, который был в камуфляже и маске и совершил семь выстрелов. Одна из пуль попала в голову Плекана и это стало причиной смерти.

"Всего три версии случившегося: криминальные разборки, нападение из-за профессиональной деятельности или месть. Погибший фигурировал также в делах, которые связаны с организацией митингов или акций протеста", – сообщил Шкиряк.

Напомним, 44-летнего бизнесмена Игоря Плекана расстреляли в автомобиле в Бориспольском районе, возле села Артемовка в четверг, 23 июля.

Ранее сообщалось, что в Плекана попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал около 300 м и позвонил жене. Находящегося в салоне 7-летнего сына бизнесмена, киллер отпустил.

В общественной организации "Основа будущего", основанной членами "С14", называют Игоря Плекана организатором покушения на координатора "С14" Сергея Мазура, сообщила "Новинарня".

Сам Мазур ранее заявлял, что у Плекана якобы было собственное "киллерское бюро", он занимался крышеванием нелегальных салонов игральных автоматов и "наливаек". По словам Мазура, Плекан известен в уголовных кругах как "Пуля".