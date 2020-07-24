Расстрел бизнесмена под Киевом: в полиции подтвердили факт убийства

44-летнего бизнесмена Игоря Плекана действительно расстреляли в автомобиле в Бориспольском районе, возле села Артемовка в четверг, 23 июля. Эту информацию подтвердили в полиции. Правда, фамилию бизнесмена не называют.

"Вблизи села Артемовка, что в Бориспольском районе, неизвестный осуществила прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, за рулем которого находился 44-летний житель города Киева", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Мужчина от полученных огнестрельных ранений погиб.

"Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын погибшего. Мальчик не пострадал", - добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступника ищут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Плекана попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал около 300 м и позвонил жене. Находящегося в салоне 7-летнего сына бизнесмена, киллер отпустил.

В общественной организации "Основа будущего", основанной членами "С14", называют Игоря Плекана организатором покушения на координатора "С14" Сергея Мазура, сообщила "Новинарня".

Также 23 июля мужчина, подозреваемый в краже автомобиля в Полтаве, взял в заложники полицейского, сел в предоставленную правоохранителями машину и выдвинулся в сторону Киева. Позже он отпустил заложника, но сам скрылся.