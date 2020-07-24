На Черниговщине грабители пытали пенсионеров в подвале их собственного дома

Сегодня ночью в городе Сновск Черниговской области пятеро злоумышленников ворвались в частный дом пожилой супружеской пары, и с применением пыток ограбили пенсионеров на $3 тысячи долларов и 35 тысяч гривен.

Как сообщается на сайте Нацполиции Черниговской области, пятеро злоумышленников в возрасте от 30 до 45 лет уже задержаны.

"В районе полуночи, 24 июля, группа лиц в балаклавах и темной одежде проникли в дом пенсионеров среднего достатка в Сновске. Они били супругов, угрожали применить нож, а затем связали и закрыли их в подвале дома. Злоумышленникам удалось завладеть золотом, гладкоствольным ружьем и деньгами", – сообщил начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Эдуард Алехин.

Читайте также: Суд в США разрешил провести первую с 2003 года федеральную казнь

В МВД рассказали, что как только пенсионерам удалось выбраться из подвала, они позвонили в полицию. Уже через полчаса после этого автомобиль с подозреваемыми удалось задержать на въезде в Городню.

"Как установили полицейские, вышеупомянутые лица имеют за плечами криминальный шлейф: они были осуждены за разбои, грабежи, завладения транспортными средствами. Большинство участников разбойного нападения в последнее время проживали на территории Одесской области. Среди них есть граждане Молдовы и Украины", – указано в сообщении полиции.

По данному инциденту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины, "разбой с проникновением в жилище". Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения воли с конфискацией имущества.