Статистика коронавируса в Украине на 25 июля: за сутки заболели 1106 человек

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 972). Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине: 26 июня было подтверждено 1109 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За сутки умерли 19 человек (сутками ранее умерли 20 человек), выздоровели 611 пациентов.

Всего заболели 63 929 человек с начала эпидемии в стране, летальных случаев – 1590, выздоровели 35 497 пациентов.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 8702 заболевших (114 за сутки);

– Киев – 7525 (129);

– Черновицкая – 5548 (63);

– Ровенская – 5542 (143);

– Закарпатская – 4774 (68);

– Ивано-Франковская – 3937 (85);

– Киевская – 3461 (40);

– Волынская – 3503 (57);

– Харьковская – 3342 (65);

– Одесская – 2846 (97);

– Тернопольская – 2672 (68);

– Винницкая – 2512 (50);

– Житомирская – 1691 (21);

– Днепропетровская – 1317 (15);

– Хмельницкая – 1037 (16);

– Черкасская – 897 (9);

– Донецкая – 842 (12);

– Кировоградская – 690 (1);

– Запорожская – 725 (13);

– Черниговская – 690 (11);

– Николаевская – 539 (3);

– Сумская – 411 (14);

– Полтавская – 388 (10);

– Херсонская – 219 (1);

– Луганская – 119 (1).

В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев коронавируса, из них 673 – за сутки. По состоянию на утро 22 июля в Украине было зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, из них 829 – за сутки. По состоянию на утро 23 июля в Украине было зафиксировано 61 851 случай коронавируса, из них 856 – за сутки. По состоянию на утро 24 июля в Украине было зафиксировано 62 823 случай коронавируса, из них 972 – за сутки.