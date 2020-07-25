Статистика коронавируса в Украине на 25 июля: за сутки заболели 1106 человек
Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 972). Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине: 26 июня было подтверждено 1109 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
За сутки умерли 19 человек (сутками ранее умерли 20 человек), выздоровели 611 пациентов.
Всего заболели 63 929 человек с начала эпидемии в стране, летальных случаев – 1590, выздоровели 35 497 пациентов.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129).
Статистика по регионам:
– Львовская область – 8702 заболевших (114 за сутки);
– Киев – 7525 (129);
– Черновицкая – 5548 (63);
– Ровенская – 5542 (143);
– Закарпатская – 4774 (68);
– Ивано-Франковская – 3937 (85);
– Киевская – 3461 (40);
– Волынская – 3503 (57);
– Харьковская – 3342 (65);
– Одесская – 2846 (97);
– Тернопольская – 2672 (68);
– Винницкая – 2512 (50);
– Житомирская – 1691 (21);
– Днепропетровская – 1317 (15);
– Хмельницкая – 1037 (16);
– Черкасская – 897 (9);
– Донецкая – 842 (12);
– Кировоградская – 690 (1);
– Запорожская – 725 (13);
– Черниговская – 690 (11);
– Николаевская – 539 (3);
– Сумская – 411 (14);
– Полтавская – 388 (10);
– Херсонская – 219 (1);
– Луганская – 119 (1).
В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
Напомним, по состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев коронавируса, из них 673 – за сутки. По состоянию на утро 22 июля в Украине было зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, из них 829 – за сутки. По состоянию на утро 23 июля в Украине было зафиксировано 61 851 случай коронавируса, из них 856 – за сутки. По состоянию на утро 24 июля в Украине было зафиксировано 62 823 случай коронавируса, из них 972 – за сутки.