Статистика коронавируса в Украине на 24 июля: за сутки заболели 972 человек

Четвертый день подряд растет количество новых случаев COVID-19 в Украине.

По состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировали 972 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 856).

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За указанный период от COVID-19 умерли 20 человек, выздоровели 886.

Так, общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 62 823, летальных случаев 1571, выздоровели 34 886. Продолжают болеть 26 366 пациентов.

Отметим, что уже четвертый день растет количество новых случаев COVID-19 в Украине. Сегодняшние данные – это самый высокий показатель заболеваемости за июль.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Львовской области (126) и Киеве (118). Ни одного случая не выявлено в Кировоградской и Херсонской областях.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 8588 заболевших (126 за сутки);

– Киев – 7396 (118);

– Черновицкая – 5485 (42);

– Ровенская – 5303 (96);

– Закарпатская – 4706 (65);

– Ивано-Франковская – 3852 (87);

– Киевская – 3421 (30);

– Волынская – 3446 (45);

– Харьковская – 3277 (74);

– Одесская – 2749 (58);

– Тернопольская – 2604 (56);

– Винницкая – 2462 (46);

– Житомирская – 1670 (16);

– Днепропетровская – 1302 (27);

– Хмельницкая – 1021 (13);

– Черкасская – 888 (18);

– Донецкая – 830 (12);

– Кировоградская – 689 (0);

– Запорожская – 712 (12);

– Черниговская – 679 (12);

– Николаевская – 536 (6);

– Сумская – 397 (4);

– Полтавская – 378 (7);

– Херсонская – 218 (0);

– Луганская – 118 (2).

В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Отметим, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за сутки. По состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за сутки. По состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев коронавируса, из них 673 – за сутки. По состоянию на утро 22 июля в Украине было зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, из них 829 – за сутки. По состоянию на утро 23 июля в Украине было зафиксировано 61 851 случай коронавируса, из них 856 – за сутки.