Побережье Азовского моря покрыла зеленая "жижа"

На Азовском море в Приморском посаде (Запорожская область) все побережье покрыли комки водорослей, мешающие отдыху. Зеленая "жижа" в больших количествах находится в воде на самом побережье.

Водоросли стали преградой, которая не дает отдыхающим подойти к воде. Кроме того, берег выглядит неубранным и неухоженным.

РИА Мелитополь рассказывает: раньше при въезде на этот пляж стоял шлагбаум и посещение пляжа было платным. За собранные деньги проводилась уборка, были установлены биотуалеты.

Сейчас проезд доступен всем совершенно бесплатно. Но и мусор с территории пляжа никто не вывозит.

В прошлом году в селе Счастливцево Геннического района Херсонской области вода на побережье Азовского моря резко стала темной из-за водорослей.

В июне 2020 года патрули 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии приступили к контролю общественного порядка на пляжах и зонах отдыха, расположенных в Мариуполе и в курортных населенных пунктах Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта.