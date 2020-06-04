Нацгвардия начала патрулировать зоны отдыха вблизи Азовского моря
Патрулирование продлится до конца курортного сезона
Патрули 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии приступили к контролю общественного порядка на пляжах и зонах отдыха, расположенных в Мариуполе и в курортных населенных пунктах Мелекино, Белосарайская Коса, Ялта.
"С потеплением и ослаблением карантинных ограничений количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали заведения общепита, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. Контроль общественного порядка в таких местах будут выполнять пешие нарядами, а также автопатрули Нацгвардии во взаимодействии с Национальной полицией", – сказал заместитель командира воинской части 3057 подполковник Сергей Загреба.
Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.
Напомним, карантинные ограничения в Украине могут быть продлены и после 22 июня. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина: разрешены межобластные перевозки, а также работа спортивных клубов.
- 31 мая Киев выбыл из списка регионов, готовых к смягчению карантина. В столице превышен показатель инцидентности (количество заболевших на 100 тыс. населения за 7 дней). Однако усиливать ограничения в Киеве пока не планируют.