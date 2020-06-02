После 22 июня карантин в Украине могут продлить, – Ляшко
2020-06-02 18:07:00
Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах ЕС
Карантинные ограничения в Украине могут быть продлены и после 22 июня.
Об этом в эфире "Україна 24" сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Сейчас карантин будет длиться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10-го и 15 июня будет влиять на ситуацию", – сказал Ляшко.
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По его словам, если ситуация с заболеваемостью будет на таком же уровне, то карантин будет адаптивным.
"Его адаптивность будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", – отметил Ляшко.
Он добавил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах ЕС, которые первыми вошли в эпидемический процесс.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина: разрешены межобластные перевозки, а также работа спортивных клубов.
- 31 мая Киев выбыл из списка регионов, готовых к смягчению карантина. В столице превышен показатель инцидентности (количество заболевших на 100 тыс. населения за 7 дней). Однако усиливать ограничения в Киеве пока не планируют.