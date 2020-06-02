Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах ЕС

Карантинные ограничения в Украине могут быть продлены и после 22 июня.

Об этом в эфире "Україна 24" сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас карантин будет длиться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10-го и 15 июня будет влиять на ситуацию", – сказал Ляшко.

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По его словам, если ситуация с заболеваемостью будет на таком же уровне, то карантин будет адаптивным.

"Его адаптивность будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", – отметил Ляшко.

Он добавил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах ЕС, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

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