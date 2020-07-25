Пожар под Донецком: могли загореться свалка или нефтебаза

В субботу, 25 июля, рядом с Донецком начался масштабный пожар, местные жители выдвигают сразу несколько версий. Об этом сообщают жители города в Facebook.

Местные жители в соцсетях предполагают, что пожар мог начаться на свалке бытовых отходов, которая находится в Ясиноватой.

"Там мусора метров 10 в высоту, поэтому так сильно", – пишет пользователь соцсети.

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По другой версии, под Донецком горят Григорьевские отвалы шлака. Также есть и третья версия, по которой пожар произошел на нефтебазе рядом с водоканалом Макеевка-Гвардеевка.

Также предполагают, что гореть может свалка рядом с объездной дорогой.

В это же время, сайты подконтрольные боевикам утверждают, что пожар произошел на ясиноватском мусорном полигоне.

На видео, выложенных в соцсети, видно, как с места происшествия поднимается огромный столб дыма. Также местные жители жалуются на едкий запах от пожара.