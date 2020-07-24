В Киеве при пожаре женщина погибла в паре метров от спасателей

В столице на Троещине загорелась квартира на восьмом этаже, есть погибшая.

Пожар произошел по адресу Николая Закревского, 77 на предпоследнем этаже девятиэтажного дома. Несмотря на попытки пожарных, женщину спасти не удалось. Причем погибла она находясь на балконе в паре метров от спасателя, сообщил ресурс dtp.kiev.ua.

Погибшая – женщина 77 лет. Пожарные пытались уговорить ее забраться на лестницу, но она отпиралась и отталкивала спасателя. "Наш спасатель на лестнице был прямо возле нее. Хотел ее спасти, но она не давалась, а огонь уже был на балконе. Поэтому не удалось, к сожалению, ее спасти", – рассказали в ГСЧС.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, общественному активисту Виталию Шабунину в ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом. Никто не пострадал.