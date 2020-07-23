На Луганщине продолжают тушить пожар, возникший из-за обстрела боевиков

Для тушения пожара задействовали больше полусотни техники и больше двух сотен спасателей.

В Луганской области продолжается тушение лесного пожара, который возник в среду, 22 июля, из-за обстрела боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"По состоянию на 07:00 23 июля наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметра. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Пожар в Луганской области тушат второй день

При этом, к тушению пожара привлекли 252 человека и 51 единицу техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 единица техники (в том числе один пиротехнический расчет).

Для тушения пожара задействовали пиротехнический расчет

Напомним, на Луганщине, вблизи села Лопаскино Новоайдарского района, на территории Трехизбенского лесничества снова загорелся лес 22 июля.

Это не первый лесной пожар по причине обстрела боевиков на Луганщине. Так, 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га произошел масштабный пожар, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем были уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Пожар смогли потушить только 12 июля. В пожаре погибли пять человек.