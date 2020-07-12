На месте пожара в Луганской области осталась тлеть древесина и лесная подстилка, – ГСЧС

Спасатели говорят, что открытого огня на месте недавнего масштабного пожара уже нет. Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники.

В Луганской области, по состоянию на 12 июля, не осталось открытого огня на месте недавних лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По словам пожарных, в месте очагов возгораний сейчас тлеет лесная подстилка и древесина.

"По состоянию на 7:00 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств). Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники", – говорится в сообщении.

Еще 9 июля в ГСЧС сообщили, что масштабный пожар в Луганской области был локализован. Пожарным удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.

Напомним, пожар возник 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 9 июля, оставались два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ" и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Северодонецккомунсервис" на площади около 6 га.

9 июля глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что масштабный пожар удастся погасить в ближайшие два дня.