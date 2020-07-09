Пожары на Луганщине потушат в ближайшие два дня, – ОГА

К ликвидации масштабного бедствия задействовали авиацию, более тысячи спасателей и около 200 единиц техники.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что масштабный пожар удастся погасить в ближайшие два дня.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что на данный момент пожар в Луганской области удалось локализовать, причем по всем участкам и в настоящее время открытого огня уже не наблюдается.

Также Гайдай добавил, что в регионе сильного ветра (силой 25 м/с), как в день вспышки огня, тоже нет.

Напомним, пожар возник 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

В 8:00 7 июля пожар локализовали, но, в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов), произошло его распространение.

По последним данным жертвами пожара стали 4 человека еще 28 пострадали. На место выехали президент Владимир Зеленский и министр МВД Арсен Аваков. Зеленский пообещал, что каждая семья, потерявшая дом, получит от государства компенсацию в размере 300 тыс. грн, а также принял решение задействовать авиацию. Но сразу же подключить ее не смогли, поскольку боевики до последнего не гарантировали безопасность полетов.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 9 июля, остаются два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ" и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Северодонецккомунсервис" на площади около 6 га

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в онлайн режиме украинской делегации удалось добиться режима прекращения огня для тушения пожаров.