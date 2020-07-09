Пожар в Луганской области имеет два очага, – ГСЧС

По состоянию на 05:00 09 июля продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади пожара (около 5 тыс. га) на территории Новоайдарского района Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Остаются два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ" и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Северодонецккомунсервис" на площади около 6 га (22 квартал Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ").

Тушение пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м/сек.

"Создано 6 оперативных участков, определены их руководители и поставлены задачи по тушению очагов горения. К тушению пожара всего привлечено 294 ед. техники и 1425 личного состава от ГСЧС привлечено пожарно-спасательной техники 147 ед. техники и 667 личного состава", – говорится в сообщении.

В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей).

Сам пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Около 8:00 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.