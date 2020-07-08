Пожары на Луганщине: количество жертв возросло

Скончался мужчина 1962 года, который был в тяжелом состоянии и находился в реанимации.

Ночью 8 июня в реанимации умер мужчина, которого госпитализировали с термическими ожогами. Сейчас точное количество погибших неизвестно.

Об этом сообщает представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"Мужчина 1962 года, который был в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3 часа ночи умер", – сообщил Лисянский.

В больнице сейчас 17 детей. По словам представителя омбудсмена, их состояние стабильное.

Кроме того, в селе Смоляниново из-за пожара уничтожены 23 жилых дома, повреждены 36 домов.

Пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. В 8 часов 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.