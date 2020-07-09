Украина получила гарантии от боевиков для тушения пожаров на Луганщине авиацией

Сразу авиацию к тушению пожаров подключить не смогли, поскольку боевики до последнего не гарантировали безопасность полетов

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в онлайн режиме украинской делегации удалось добиться режима прекращения огня для тушения пожаров на Луганщине, которые полыхают уже третий день.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

"Благодаря активной позиции украинской делегации были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения", – говорится в сообщении.

Напомним, пожар возник 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

В 8:00 7 июля пожар локализовали, но, в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов), произошло его распространение.

По последним данным жертвами пожара стали 4 человека еще 28 пострадали. На место выехали президент Владимир Зеленский и министр МВД Арсен Аваков. Зеленский пообещал, что каждая семья, потерявшая дом, получит от государства компенсацию в размере 300 тыс. грн, а также принял решение задействовать авиацию. Но сразу же подключить ее не смогли, поскольку боевики до последнего не гарантировали безопасность полетов.