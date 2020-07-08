Зеленский и Аваков приехали на место пожаров на Луганщине

Зеленский осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе", – говорится в сообщении.

Зеленский осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Министр внутренних дел, руководители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции, а также секретарь Совета национально безопасности и обороны также работают на месте пожаров в Луганской области.

Арсен Аваков отметил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1200 работников подразделений МВД.

"Более 1200 работников ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", – сказано в сообщении.