Авиацию для тушения пожаров на Луганщине не могут поднять: боевики не гарантируют безопасность
По словам главы Луганской ВГА, самолеты уже заправлены топливом и водой.
Авиацию ГСЧС не могут привлечь к тушению пожаров на Луганщине, поскольку боевики не гарантируют безопасность полетов.
Об этом заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.
"Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению этого пожара. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем. Рисковать дополнительно еще и жизнями людей никто не будет", – сказал Гайдай.
Пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново. В 8 часов 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.