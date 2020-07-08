Авиацию для тушения пожаров на Луганщине не могут поднять: боевики не гарантируют безопасность

Авиацию ГСЧС не могут привлечь к тушению пожаров на Луганщине, поскольку боевики не гарантируют безопасность полетов.

Об этом заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

"Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению этого пожара. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем. Рисковать дополнительно еще и жизнями людей никто не будет", – сказал Гайдай.