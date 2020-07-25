"Снимай нас на видео!". Подростки в Николаеве надругались над Вечным огнем

Хулиганам 14, 15 и 17 лет. Видео, которое они сами же засняли и выложили в соцсеть, распространили местные издания. В итоге личности всех участников инцидента были установлены за считанные минуты.

Начальник ГУ Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook.

"Вечный огонь – не вечный!" – с такими словами, а также с матами и позорными комментариями трое несовершеннолетних ребят задувают Вечный огонь в Николаеве, плюют в него, и снимают это на камеру. Снимают для паблика в социальной сети, название которого и озвучивают. Реакция полиции – мгновенная!

Установлены личности всех "героев" сюжета. Им 14, 15 и 17 лет. Мотив таких поступков – показать свою смелость и стать известными среди таких же сверстников", – написал Шайхет.

Сейчас юнцы, как говорит начальник полиции Николаева, "осознавая свою безнаказанность из-за недостаточного возраста, прикрываются родителями". Именно на родителей правоохранители составили административные материалы – по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", а на 17-летнего – по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

Два подростка публично извинились перед возмущенными жителями города. Третий находится в больнице.