Ситуацию с танкером Delfi признали чрезвычайной местного уровня

Из затонувшего в Одессе танкера Delfi вновь произошла утечка нефтепродуктов. Профильная комиссия Одесской ОГА признала ситуацию вокруг танкера чрезвычайной местного уровня, и теперь снятием его с мели займется государство.

Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно затонувшего танкера Delfi. Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству", – написал чиновник.

По его словам, у судовладельца и нанятой им подрядной организации "было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна".

"Очевидно, их подход не срабатывает", – отметил Куцый.

Далее, он рассказал о дальнейших действиях с Delfi.

"Первое. Работы не остановятся даже на период проведения тендера" на поднятие судна.

"Второе. Госэкоинспекция инициировала перерасчет ущерба, нанесенного экологии. Третье. Применим сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек. Четвертое. Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна", – объяснил Куцый.

Он также считает, что "времени на ликвидацию мало".

"Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство… А судовладелец в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", – заявил глава Одесской ОГА.

Напомним, танкер-заправщик Delfi дрейфовал на мели на побережье в районе порта г. Одессы в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года и через три дня, 22 ноября, перевернулся.

Все попытки поднять танкер были неудачными. Тем временем в акватории Одессы намечается экологическая катастрофа: из танкера вытекает горючее.