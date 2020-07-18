В Одессе начали поднимать затонувший в ноябре танкер Delfi. Первая попытка – неудачная

Во время недавнего визита президента в Одессу глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал Зеленскому убрать танкер до 20 июля

В Одессе началась операция по подъему затонувшего в ноябре прошлого года танкера Delfi. Об этом пишет местное издание Думская.

Между пляжем и Delfi курсируют катера, которые доставляют водолазов к месту работ.

На расстояние в 100 метров от танкера подошли буксиры. С помощью тросов они попытаются поставить танкер на киль. Первая попытка оказалась неудачной – трос порвался.

Работы у танкера ведутся с 6:00

Фото: dumskaya.net

4 июля в Одессу с рабочим визитом приезжил президент Владимир Зеленский. Тогда председатель Одесской ОГА Максим Куцый заверил главу Украины, что танкер уберут до 20 июля.

"20 июля – это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все", - заявил в свою очередь Зеленский.

Поздно вечером 21 ноября 2019 года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, в т.ч. капитана.