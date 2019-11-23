Танкер Delfi связан с Курченко и контрабандой нефтепродуктов, – СМИ

2019-11-23 21:02:30

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В последнее же время корабль якобы использовали как перевалочную станцию или "морскую заправку"

Танкер Delfi, который вчера лег на бок у одесского пляжа мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов.

Об этом пишет издание Думская.

Так, еще до происшествия корабль стоял якобы именно в том месте, где его не могла достать морская охрана.

По ночам к Delfi подходили другие танкеры и передавали ему нефтепродукты. Затем эти же нефтепродукты переправлялись на катерах малыми партиями на берег.

Этим якобы и объясняется минимальный состав экипажа корабля (три человека) и нежелание капитана эвакуироваться.

Также, по данным издания, СБУ расследовала незаконный ввоз 2012-2014 годах в Украину нефтепродуктов, которые выдавались за продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Этот завод тогда принадлежал бизнесмену Сергею Курченко. Часть нефтепродуктов впоследствии переправлялась за границу через Измаил и румынскую Тульчу, а часть реализовывалась прямо в Украине.

В схеме задействовали множество офшорных компаний и несколько морских судов, среди которых якобы был и Delfi.

Также изданию рассказали, что танкер мог выполнять роль "морской заправочной станции": суда, у которых есть лишнее топливо, сливают его Delfi за наличку. Если кто-то хочет заправиться, то тоже подходит к танкеру и заправляется.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.
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