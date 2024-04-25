Китай скрывает корабль, который транспортировал оружие из Северной Кореи в Россию, — СМИ (фото)

Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) заявил, что российское судно "Ангара" с августа 2023 года перевезло в российские порты тысячи контейнеров.

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Китай скрывает судно, связанное с передачей оружия между Северной Кореей и Россией. Агентство Reuters опубликовало соответствующие фото.

Спутниковые снимки RUSI, полученные в течение последних месяцев от компаний, в том числе от компании Planet Labs PBC показали, что "Ангара" пришвартована к судоремонтному заводу Zhoushan Xinya Shipyard в Чжэцзяне. Это крупнейшая частная судоремонтная компания КНР.

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Корабль идентифицировали по уникальному транспондеру автоматической идентификационной системы (АИС). Он был включен на непродолжительное время, вероятно, из соображений безопасности, во время прохождения оживленного участка Корейского пролива на пути в Китай.

RUSI сообщило, что перед прибытием в Китай 9 февраля, вероятно, для технического обслуживания и ремонта, "Ангара" в январе стояла в российских и северокорейских портах с выключенным транспондером. Он снова перестал передавать сигналы вскоре после прибытия в китайский порт.

Судно оказалось под американскими санкциями в мае 2022 года, осуществило по меньшей мере 11 поставок между северокорейским портом Раджин и портами РФ с августа 2023 года, согласно данным RUSI, которое отслеживало его передвижения в рамках проекта по использованию открытых данных для мониторинга сетей уклонения от ограничений.

Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) заявил, что российское судно "Ангара" с августа 2023 года перевезло в российские порты тысячи контейнеров. Как считается, они содержат боеприпасы производства КНДР, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

Присутствие корабля в китайском порту подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, пытаясь прекратить военную и экономическую поддержку России. Представитель Государственного департамента США заявил, что ему известно о "достоверных сообщениях из открытых источников" о том, что "Ангара" сейчас пришвартована в порту КНР, и что он поднимал этот вопрос перед китайскими властями.

Американские власти призвали все государства-члены выполнять свои обязательства согласно резолюции Совбеза ООН. Документ требует от участников ООН отменить регистрацию любых судов, участвующих в незаконной деятельности.

Напомним, 9 апреля шведские журналисты сообщили, что "теневой флот" РФ регулярно заправляется с латвийского танкера вблизи острова Готланд. Они проанализировали 56 операций дозаправки с танкера Zircone, которые произошли за последние два месяца.