Китай скрывает корабль, который транспортировал оружие из Северной Кореи в Россию, — СМИ (фото)
Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) заявил, что российское судно "Ангара" с августа 2023 года перевезло в российские порты тысячи контейнеров.
Китай скрывает судно, связанное с передачей оружия между Северной Кореей и Россией. Агентство Reuters опубликовало соответствующие фото.
Спутниковые снимки RUSI, полученные в течение последних месяцев от компаний, в том числе от компании Planet Labs PBC показали, что "Ангара" пришвартована к судоремонтному заводу Zhoushan Xinya Shipyard в Чжэцзяне. Это крупнейшая частная судоремонтная компания КНР.Важно
Корабль идентифицировали по уникальному транспондеру автоматической идентификационной системы (АИС). Он был включен на непродолжительное время, вероятно, из соображений безопасности, во время прохождения оживленного участка Корейского пролива на пути в Китай.
RUSI сообщило, что перед прибытием в Китай 9 февраля, вероятно, для технического обслуживания и ремонта, "Ангара" в январе стояла в российских и северокорейских портах с выключенным транспондером. Он снова перестал передавать сигналы вскоре после прибытия в китайский порт.
Судно оказалось под американскими санкциями в мае 2022 года, осуществило по меньшей мере 11 поставок между северокорейским портом Раджин и портами РФ с августа 2023 года, согласно данным RUSI, которое отслеживало его передвижения в рамках проекта по использованию открытых данных для мониторинга сетей уклонения от ограничений.
Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) заявил, что российское судно "Ангара" с августа 2023 года перевезло в российские порты тысячи контейнеров. Как считается, они содержат боеприпасы производства КНДР, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.
Присутствие корабля в китайском порту подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, пытаясь прекратить военную и экономическую поддержку России. Представитель Государственного департамента США заявил, что ему известно о "достоверных сообщениях из открытых источников" о том, что "Ангара" сейчас пришвартована в порту КНР, и что он поднимал этот вопрос перед китайскими властями.
Американские власти призвали все государства-члены выполнять свои обязательства согласно резолюции Совбеза ООН. Документ требует от участников ООН отменить регистрацию любых судов, участвующих в незаконной деятельности.
Напомним, 9 апреля шведские журналисты сообщили, что "теневой флот" РФ регулярно заправляется с латвийского танкера вблизи острова Готланд. Они проанализировали 56 операций дозаправки с танкера Zircone, которые произошли за последние два месяца.