Апрельская выручка РФ от продажи нефти и газа удваивается, несмотря на санкции, — Reuters

По данным агентства, дефицит российского бюджета за первые три месяца текущего года сократился до 607 миллиардов рублей, что составляет 0,3% от ВВП, в основном благодаря увеличению доходов от продажи энергоресурсов.

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Выручка России от продажи нефти и газа в апреле увеличится практически вдвое по сравнению с прошлым годом и достигнет 14 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты.

"Война на Украине заставила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых доходов, которые составляют около трети федерального бюджета страны", — отмечает издание.

Санкции западных стран включают ограничения на закупки российской нефти, финансовые операции и суда, а также установку максимальной цены на нефть в 60 долларов за баррель. Несмотря на это, прогнозируемый рост доходов от продажи нефти и газа в апреле превышает ожидаемый рост на весь 2024 год, составляя более 30%.

По данным издания, ожидаемая выручка России от продажи нефти и газа в апреле составит 1,292 триллиона рублей (14 миллиардов долларов), что существенно выше показателя в 648 миллиардов рублей за апрель 2023 года и чуть ниже 1,308 триллиона рублей за прошлый месяц.

Журналисты отмечают, что доходы от нефти и газа играют ключевую роль в экономике России, основанной на сырьевых ресурсах, и в финансировании военной операции в Украине. Дефицит российского бюджета за первые три месяца текущего года сократился до 607 миллиардов рублей, что составляет 0,3% от валового внутреннего продукта (ВВП), в основном благодаря увеличению доходов от продажи энергоресурсов.

"В целом на 2024 год правительство заложило в бюджет 11,5 триллиона рублей доходов от продажи нефти и газа, что на 30% больше, чем в 2023 году, и компенсирует 24%-ное снижение в том году из-за снижения цен на нефть и экспорта газа, пострадавшего от санкций," — резюмирует издание.

Напомним, в конце февраля стало известно, что крупнейший производитель РФ остался без заработка из-за санкций. По информации журналистов, в 2023 году прибыль крупнейшей алмазодобывающей компании в мире "Алроса" снизилась до 925 миллионов долларов.