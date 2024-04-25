Дизайнера Нэнси Гонсалес приговорили к тюремному заключению за контрабанду сумок из крокодила

Звездный дизайнер, чьи сумочки носили Виктория Бекхэм и Сальма Хайек, нанимала курьеров. И те возили сумки из питона и крокодила в США коммерческими рейсами.

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Знаменитого звездного дизайнера Нэнси Гонсалес, чьи аксессуары предпочитали знаменитости от Бритни Спирс до звезд сериала "Секс в большом городе", приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Нэнси признала себя виновной в федеральном суде Майами по обвинению в контрабанде сумочек из крокодиловой кожи из ее родной Колумбии. Об этом пишет The Guardian.

Нэнси Гонсалес была арестована в 2022 году в Кали, Колумбия, а затем экстрадирована в США за организацию широкомасштабного многолетнего заговора, включавшего вербовку курьеров для перевозки ее сумочек коммерческими рейсами в Нью-Йорк – и все это в нарушение закона США о дикой природе.

Актрисы "Секса в большом городе" с клатчами от Нэнси Гонсалес Фото: Getty Images

Помощник прокурора США Томас Уоттс-Фицджеральд, сравнил поступок Гонсалес с преступлениями наркокартелей.

Адвокаты Гонсалес добивались снисхождения к ней, описывая ее сложную судьбу: разведенная мать-одиночка шила ремни на домашней швейной машинке в Кали для друзей, и превратилась в икону моды, превзошедшую таких производителей, как Dior, Prada и Gucci.

Дизайнер Нэнси Гонсалес

"Она была полна решимости показать своим детям и миру, что женщины, в том числе такие женщины из числа меньшинств, как она сама, могут успешно осуществить свои мечты и стать финансово независимыми", — заявили они.

Адвокаты заявили, что 71-летняя Нэнси уже дорого заплатила за свои преступления. Ее колумбийская компания, в которой когда-то работало 300 сотрудников, в основном женщины, объявила о банкротстве и прекратила свою деятельность после ее ареста.

Они также утверждали, что только 1% товаров, которые она ввозила в США, не имели надлежащего разрешения и были образцами для Недели моды в Нью-Йорке и других мероприятий.

Дизайнер Нэнси Гонсалес Фото: Getty Images

Гонсалес, обращаясь к суду перед вынесением приговора, сказала, что глубоко сожалеет о том, что не соблюдала тщательно законы США, и что ее единственным желанием было еще раз обнять свою 103-летнюю мать.

Но прокуроры заявили, что Нэнси построила сложную систему контрабанды. Ее курьеры везли по 4 сумки из крокодила и питона, заявляя, что это подарки. Таким образом она провезла в США товаров на 2 млн долларов. Адвокаты Гонсалес это оспорили, заявив, что цена завышена. А все шкуры были от кайманов и питонов, выращенных в неволе. Тем не менее, в некоторых случаях ей не удавалось получить надлежащие разрешения на импорт от Службы рыболовства и дикой природы США , необходимые в соответствии с широко ратифицированным международным договором, регулирующим торговлю видами дикой природы, находящимися под угрозой исчезновения.

В 2016 и 2017 годах официальные лица США предостерегали ее от обхода таких правил, что сделало ее поведение особенно "вопиющим", заявил судья Роберт Скола, вынося приговор.

Напомним, ранее Сальма Хайек, одна из клиенток Гонсалес, показала свою коллекцию сумочек. Наверняка там есть и сумки от Нэнси.