Как украсить женскую сумочку, чтобы быть в тренде (фото)

Тренд тюнинга сумок набирает популярность в мире моды. Люди дополняют свои сумки уникальными аксессуарами, нашивками и даже разрисовывают их, чтобы придать им интересный вид. Это отличный способ выразить свой индивидуальный стиль и выделиться из толпы. ⠀

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Именно в весенний сезон 2024 года этот тренд будет достаточно популярным. Именно поэтому стилист Яна Платонова поделилась, чем и как можно стильно и интересно привлечь свою сумку.

Украшения, которые вешают на шею

Когда вы ищете украшения для своей сумки, важно учитывать стиль сумки и ваш собственный. Вы можете выбрать блестящие кулоны или изысканные броши, чтобы добавить сумке больше элегантности. Вы спокойно можете взять кулон, массивную цепь, или браслет и украсить им свою сумку.

Брелки

Брелок на сумке может стать отличным аксессуаром для индивидуального оформления, добавляя особенности вашему стилю. Существует много стильных и уникальных брелков, которые помогут улучшить внешний вид вашей сумки. От разноцветных кистей до металлических брелков. Можно выбрать брелок в виде пушистого шарика, ключа, животного или даже маленькой фигурки.

Ключница

Ключница — это специальный предмет, который предназначен для хранения ключей. Она может иметь различные формы и материалы, обычно это небольшая коробка или кассета с крючками или кольцами для ключей. Ключницы обычно используются для хранения ключей в одном месте, чтобы избежать их потери. Кроме этого, теперь эта вещь может стать привлекательным аксессуаром для вашей сумки.

Карабин с подвесом

Карабин с подвесом — это снаряжение, которое используется для соединения и закрепления различных предметов или оборудования. Карабин может быть использован в различных областях, таких как альпинизм, туризм, военное искусство и другие. Он обычно имеет форму буквы "D" или "O" и может иметь систему подвеса для удобства пользователя. Однако, этот элемент также спокойно можно приобрести и для украшения своей сумки.

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Шнурки

Шнурки — это очень стильный и интересный вариант для дизайна вашей сумки. Используйте разноцветные шнурки, чтобы создать уникальный рисунок на поверхности сумки. Сплетите между собой различные шнурки и прикрепите их к сумке как декоративную бахрому. Также можно заменить оригинальные ремни сумки более длинными шнурками для веселого и необычного вида. Кроме этого можно обернуть шнурки вокруг ручек сумки, или же можно сделать из них кисточку или брелок для сумки.

Кисти

Каждую женщину может соблазнять идея украсить свою сумку кисточками. Это модный аксессуар, который придаст вашему образу элегантности и оригинальности. На рынке доступен большой выбор кистей разных цветов, размеров и материалов. Кисти придают любой сумке веселый и игривый оттенок.

Помпоны

Помпоны — веселый и красочный аксессуар, который можно добавить на свою сумку! Вы можете легко прикрепить их с помощью брелка, зажима, или карабина. Помпоны бывают разных размеров, цветов и текстур, так что вы можете выбрать тот, который подойдет вашему стилю. Красочные помпоны могут добавить вашей сумке нотки цвета. Это отличный способ персонализировать вашу сумку и добавить игривый оттенок общему образу.

Кроме этого, можно добавить нити из бисера, которые придадут нотку элегантности и изысканности; ленты, которые сделают сумку более женственной и нежной; перья, которые придадут вашей сумке богемный оттенок; пайетки — могут добавить вашей сумке блеска и гламура; цветы из ткани, которые придадут сумке романтический и мечтательный вид; кожаные ремешки, которые сделают сумку более современной; цепочки придадут сумке шикарности. В общем сумку вы можете украсить всем чем угодно. На сколько хватит вам фантазии.

Напомним, ранее мы писали, какие модели женских сумок будут в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, какая женская обувь будет в тренде весной 2024.