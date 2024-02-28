Трендовый цвет металлик весной 2024: с чем носить и как правильно сочетать, чтобы выглядеть стильно (фото)

Цвет металлик — модный выбор для одежды этого сезона. Этот цвет придаст любому наряду нотку гламура и утонченности. Независимо от того, выбираете ли вы мерцающее серебристое платье, металлическую золотую юбку или пару бронзовых брюк, добавьте металлик в свой гардероб — это отличный способ выделиться и показать свою уверенность.

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Не бойтесь сочетать металлические предметы с более нейтральными тонами для создания стильного и современного вида. Помните, что остальные ваши наряды должны быть простыми, чтобы металлический элемент сиял. Как правильно сочетать одежду цвета металлик рассказала стилист Леся Сигнеева.

Брюки в комбинации с трикотажем и пиджаком

Брюки цвета металлик могут выглядеть очень новаторски в сочетании с трикотажем и пиджаком. Можно попробовать белый или черный трикотажный топ и классический черный пиджак, чтобы создать удивительные контрасты в образе. Также можно добавить несколько ярких аксессуаров, чтобы дополнить образ.

Брюки цвета металлик Фото: https://www.instagram.com/lesia_instyle/ Брюки цвета металлик Фото: https://www.instagram.com/lesia_instyle/

Юбки цвета металлик

Юбки цвета металлик — это один из современных трендов в моде. Они добавляют сияния и оригинальности в образ, особенно во время вечерних выходов. Красиво смотрятся как прямые юбочки, так и трапицевидные в цвете металлик.

Юбку цвета металлик можно сочетать с неоновыми или черными верхами для создания стильного и современного образа. Также вы можете попробовать носить юбку металлик с белой рубашкой или пуловером для более классического вида. Нейтральные оттенки, такие как серый или бежевый, также могут быть отличными вариантами для сочетания с этой юбкой.

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Платья

Платья цвета металлик сейчас точно в тренде! Блестящий, привлекательный вид металлических тканей может добавить нотку гламура любому наряду. Независимо от того, вы выберете ли вы металлическое серебряное, золотое или даже розовое золотое платье, вы обязательно привлечете внимание, куда бы вы ни пошли. Сочетайте его с простыми аксессуарами, и пусть платье станет звездой шоу!

С платьем цвета металлик можно сочетать разные варианты, например: черные или серебряные туфли на высоком каблуке или босоножки, металлическая сумка или клатч, минималистичные аксессуары, черные или металлические украшения. Главное — не переусердствовать с большим количеством аксессуаров.

Блузки с корсетами

Корсетные блузки в цветах металлик являются одним из главных трендов в моде на этот сезон. Они сочетают в себе ощущение роскошности и современности, создавая элегантный образ. Этот стиль может быть идеальным выбором для вечернего выхода или важного события.

Сочетать их лучше всего с более сдержанными вещами, чтобы сбалансировать образ. Вы можете попробовать совместить корсетную блузку цвета металлик с черными брюками с завышенной талией или простой юбкой-карандаш нейтрального цвета, например белого или черного. Что касается обуви, выбор на классическом каблуке или плоской подошве прекрасно дополнит наряд. Украшений должно быть минимум, чтобы блузка и корсет сияли. В общем, главное — сохранить акцент на металлическом корсете, создавая целостный и элегантный образ.

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