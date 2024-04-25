Дизайнерку Ненсі Гонсалес засудили до тюремного ув'язнення за контрабанду сумок із крокодила

Зіркова дизайнерка, чиї сумочки носили Вікторія Бекхем і Сальма Гаєк, наймала кур'єрів. І ті возили сумки з пітона і крокодила до США комерційними рейсами.

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Знамениту зоряну дизайнерку Ненсі Гонсалес, чиїм аксесуарам надавали перевагу знаменитості від Брітні Спірс до зірок серіалу "Секс і місто", засудили до 18 місяців тюремного ув'язнення. Ненсі визнала себе винною у федеральному суді Маямі за звинуваченням у контрабанді сумочок із крокодилової шкіри з її рідної Колумбії. Про це пише The Guardian.

Ненсі Гонсалес була заарештована 2022 року в Калі, Колумбія, а потім екстрадована до США за організацію широкомасштабної багаторічної змови, що включала вербування кур'єрів для перевезення її сумочок комерційними рейсами до Нью-Йорка — і все це в порушення закону США про дику природу.

Акторки "Сексу у великому місті" з клатчами від Ненсі Гонсалес Фото: Getty Images

Помічник прокурора США Томас Воттс-Фіцджеральд порівняв вчинок Гонсалес зі злочинами наркокартелів.

Адвокати Гонсалес домагалися поблажливості до неї, описуючи її складну долю: розлучена мати-одиначка шила ремені на домашній швейній машинці в Калі для друзів, і перетворилася на ікону моди, що перевершила таких виробників, як Dior, Prada і Gucci.

Дизайнерка Ненсі Гонсалес

"Вона була сповнена рішучості показати своїм дітям і світу, що жінки, зокрема такі жінки з числа меншин, як вона сама, можуть успішно здійснити свої мрії та стати фінансово незалежними", — заявили вони.

Адвокати заявили, що 71-річна Ненсі вже дорого заплатила за свої злочини. Її колумбійська компанія, в якій колись працювало 300 співробітників, переважно жінки, оголосила про банкрутство і припинила свою діяльність після її арешту.

Вони також стверджували, що тільки 1% товарів, які вона ввозила в США, не мали належного дозволу і були зразками для Тижня моди в Нью-Йорку та інших заходів.

Дизайнерка Ненсі Гонсалес Фото: Getty Images

Гонсалес, звертаючись до суду перед винесенням вироку, сказала, що глибоко шкодує про те, що не дотримувалася ретельно законів США, і що її єдиним бажанням було ще раз обійняти свою 103-річну матір.

Але прокурори заявили, що Ненсі побудувала складну систему контрабанди. Її кур'єри везли по 4 сумки з крокодила і пітона, заявляючи, що це подарунки. У такий спосіб вона провезла до США товарів на 2 млн доларів. Адвокати Гонсалес це оскаржили, заявивши, що ціна завищена. А всі шкури були від кайманів і пітонів, вирощених у неволі. Проте в деяких випадках їй не вдавалося отримати належні дозволи на імпорт від Служби рибальства і дикої природи США, необхідні відповідно до широко ратифікованого міжнародного договору, що регулює торгівлю видами дикої природи, які перебувають під загрозою зникнення.

У 2016 і 2017 роках офіційні особи США застерігали її від обходу таких правил, що зробило її поведінку особливо "кричущою", заявив суддя Роберт Скола, ухвалюючи вирок.

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк, одна з клієнток Гонсалес, показала свою колекцію сумочок. Напевно, там є і сумки від Ненсі.