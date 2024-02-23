Сальма Хаєк показала свою колекцію розкішних сумок (фото)
Зірка екрану недаремно обирає аксесуари від Alexander McQueen та Gucci. Її чоловік володіє групою компаній Kering, до якої входять найвідоміші доми моди.
57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк показала свою колекцію сумок. Знімками зірка екрану поділилася в Instagram з понад 28 млн підписників.
Мама однієї дитини позувала у своїй вітальні в оточенні червоних аксесуарів та домашнього улюбленця.
"50 відтінків червоного", — написала акторка.
На першому фото Хаєк сиділа в картатому червоному піджаку та синіх джинсах, оточена понад 15 червоними сумками — від омріяної сумки Jackie від Gucci до мініверсії культової бамбукової сумки з верхньою ручкою.
Зірка фільму "Фріда" також носила чорні чоботи з великими декоративними ремінцями та доповнювала образ червоним капелюхом з чорною стрічкою.
Окрім цього, акторка показала свою колекцію червоної помади, червоних туфель, червоного блейзера та навіть тарілок з червоними фруктами.
Французький бульдог знаменитості Бі, якого вона "виховує" з донькою Валентиною, також зʼявився на фото. На першому знімку акторка притискається до цуцика, а на другому фото демонструється вишуканий смак Бі, коли вона лежить на темно-червоному блейзері YSL і поруч із сумочкою Alexander McQueen.
Вибір сумок цих брендів не є збігом. Чоловік Сальми, французький мільярдер Франсуа Анрі-Піно, володіє групою компаній Kering та низкою найвідоміших модних брендів, серед яких — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Saint Laurent Paris.
Нагадаємо, Сальма Хаєк показала себе без макіяжу.
Також Фокус писав про річницю весілля Сальми Хаєк та Франсуа-Анрі Піно.