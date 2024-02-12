Сальма Хаєк та Кортні Кокс привітали Дженніфер Еністон з днем народження (фото)

11 лютого 2024 року зірка серіалу "Друзі" відзначила 55-річчя. З цього приводу до неї звернулися близькі люди.

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Американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк та акторка Кортні Кокс привітали свою колегу по цеху Дженніфер Еністон з 55-м днем народження. Архівними кадрами та словами побажань зірки екрану діляться в Instagram.

Кортні, з якою іменинниця зіграла в культовому серіалі, показала їхнє фото у вечірніх сукнях, домашнє селфі та уривок з "Друзів".

"Не знаю, чому це один з моїх улюблених кліпів… Я думаю, це тому, що ніхто інший у світі не міг би зробити так мило, щоб ця лінія звучала так мило. З днем народження, моя мила Дженні Луїза. Також не знаю, чому я її так називаю… але я точно люблю тебе", — написала Кортні Кокс.

Еністон відповіла в коментарях, що також любить свою колегу та подругу.

Дженніфер Еністон та Кортні Кокс

Сальма Хаєк також приєдналася до привітань. Вона показала архівне фото з Еністон, на якому зіркові подруги обіймаються.

"З днем народження, Дженніфер! Подивіться на цю перлину-фотографію, яку я знайшла у своїх архівах, з обкладинки Vanity Fair, сповнену дорогоцінних спогадів. Насолоджуйся своїм днем", — написала Сальма.

Сальма Хаєк та Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон відома своєю роллю в популярному ситкомі "Друзі". Вона також зіграла в серіалі "Ранкове шоу", детективі "Загадкове вбивство", комедії "Ми — Міллери" тощо.

Іменинниця була одружена з акторами Бредом Піттом та Джастіном Теру. Втім, мамою вона так і не стала.

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кортні Кокс продемонструвала підтягнуту фігуру в бікіні.

Також Фокус писав про коментар Дженніфер Еністон щодо раптової смерті Меттью Перрі.