После ударов по НПЗ: РФ просит Казахстан быть готовым поставить ей 100 000 тонн бензина, – СМИ

По информации журналистов, сделка по передаче России резервов топлива из Казахстана уже согласована.

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Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в размере 100 000 тонн бензина, готового к поставке в Российскую Федерации, на случай дефицита. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в данной отрасли.

Один из источников издания сообщил, что сделка по предоставлению РФ резервов из Казахстана уже согласована. Кроме того, помочь России с поставками бензина согласилась Беларусь.

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По информации источников, запасы бензина Аи-92 в Казахстане на 5 апреля составляли 307 700 тонн, запасы бензина Аи-95 — 58 000 тонн. Запасы дизельного топлива составили 435 300 тонн, а запасы авиакеросина — 101 000 тонн.

Как отмечают журналисты, РФ обычно является нетто-экспортером топлива, однако атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие заводы вынудили российские нефтяные компании импортировать топливо.

Авторы публикации также упомянули о том, что РФ ввела запрет на экспорт бензина сроком на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острый дефицит топлива, однако ограничение не касается стран, входящий в Евразийский экономический союз.

При этом трейдеры, по данным издания, полагают, что запрет может распространиться на большее количество государств, если ситуация с топливом в РФ ухудшится.

Напомним, по данным чиновника НАТО от 4 апреля, удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории Российской Федерации, возможно, привели к нарушению работы более 15% мощностей страны.

Кроме того, 4 апреля росСМИ сообщили, что из-за атак украинских БПЛА в последние семь дней марта производство бензина в РФ снизилось на 110,7 тысячи тонн в сутки, что по сравнению с показателем февраля меньше на 12%, производство дизтоплива — до 231 тысячи тонн в сутки, что на 3,5% меньше уровня февраля.