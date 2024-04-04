Производство упало на 12%: НПЗ РФ вынуждены открыть запасы после ударов БПЛА Украины

По приказу властей, российские нефтяные компании должны усилить производственные мощности на предприятиях, которые не попали под удары украинских БПЛА, а также вынуждены продавать топливо из собственных запасов.

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В результате атак украинских беспилотников в России существенно уменьшается производство топлива, в частности бензина и дизеля, а также остановились перерабатывающие линии на многих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) РФ. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".

Указанные процессы, как уточняет издание, происходят вследствие повреждений, которые были нанесены атаками украинских БПЛА на ключевые точки НПЗ — установки первичной переработки.

По данным Федеральной службы государственной статистики в России, в последние семь дней марта производство бензина в РФ снизилось на 110,7 тысячи тонн в сутки, что по сравнению с показателем февраля меньше на 12%, производство дизтоплива — до 231 тысячи тонн в сутки, что на 3,5% меньше уровня февраля.

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Кроме того, по информации издания, не работают перерабатывающие линии на таких НПЗ:

Рязанском — АТ-6 и АВТ-4;

Куйбышевском — АВТ-4 и АВТ-5;

Сызранском — АВТ-6;

Нижегородском — АВТ-6, принадлежащий компании "Лукойл".

Рязанский НПЗ Фото: Google Maps Куйбышевский НПЗ Фото: Google Maps

Нижегородский НПЗ Фото: Google Maps Сызранский НПЗ Фото: Google Maps

При этом специалисты отмечают, что хотя ремонтные работы на этих предприятиях вроде бы начаты, но они будут продолжаться как минимум до середины июня. Поэтому, по приказу властей, российские нефтяные компании должны усилить производственные мощности на других предприятиях, а также вынуждены продавать топливо из собственных запасов, несмотря на то, что топливо на российской бирже несколько подешевело.

Напомним, 2 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в российском городе Нижнекамск (Татарстан).

Ранее беспилотники вывели из строя один из самых мощных НПЗ в России — "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", перерабатывавший 5% всей нефти в стране.

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Напомним, Фокус 3 апреля писал, что глава Татарстана Рустам Минниханов, комментируя атаку украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, сказал, что не стоит ждать помощи от российской ПВО — нужно все решать самим.