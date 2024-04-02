"Одна из самых глубоких атак": в Reuters сообщили последствия удара БПЛА по НПЗ в Татарстане

В СМИ подчеркнули, что атаке подвергся один из крупнейших и новейших заводов в РФ. В России заверили в перехвате дрона и продолжении производства, но фото свидетельствуют о попадании.

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Украинские силы нанесли удар по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов на расстоянии 1300 километров от линии фронта. Об этом 2 апреля сообщили в Reuters.

Украинские БПЛА атаковали цели на территории Татарстана. В росСМИ передали, что средства РЭБ якобы перехватили один из дронов вблизи одного из крупнейших в России НПЗ "Татнефти".

Сообщается, что пожар на заводе не могли потушить 20 минут. Россиян уверяют, что производство несмотря на атаку остановлено не было.

"На снимках с места происшествия видно, что беспилотник попал в установку первичной переработки CDU-7 на НПЗ ТАНЕКО. Это была одна из самых глубоких атак украинских беспилотников на территорию России", — отметили в СМИ.

В материале добавили, что атакованный завод является "одним из крупнейших и самых новых" в РФ. Его производственные мощности оцениваются примерно в 360 000 баррелей в день.

Фото с места событий Фото: Baza

Напомним, источники Фокуса в спецслужбах подтвердили, что атака беспилотников на объекты в Татарстане — это спецоперация ГУР Минобороны. Одной из целей было предприятие, на котором собирают дроны-камикадзе "Герань-2".

30 марта в России состоялись похороны экипажа самолета А-50У, уничтоженного над Азовским морем. Некролог свидетельствует о том, что на борту находились по меньшей мере 10 оккупантов.