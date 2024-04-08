Після ударів по НПЗ: РФ просить Казахстан бути готовим поставити їй 100 000 тонн бензину, — ЗМІ

За інформацією журналістів, угоду щодо передачі Росії резервів палива із Казахстану вже узгоджено.

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Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у розмірі 100 000 тонн бензину, готового до постачання в Російську Федерацію, на випадок дефіциту. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в цій галузі.

Одне з джерел видання повідомило, що угоду з надання РФ резервів з Казахстану вже погоджено. Крім того, допомогти Росії з поставками бензину погодилася Білорусь.

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За інформацією джерел, запаси бензину Аі-92 в Казахстані на 5 квітня становили 307 700 тонн, запаси бензину Аі-95 — 58 000 тонн. Запаси дизельного пального становили 435 300 тонн, а запаси авіагасу — 101 000 тонн.

Як зазначають журналісти, РФ зазвичай є нетто-експортером пального, проте атаки безпілотних літальних апаратів на нафтопереробні заводи змусили російські нафтові компанії імпортувати пальне.

Автори публікації також згадали про те, що РФ запровадила заборону на експорт бензину терміном на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту палива, однак обмеження не стосується країн, що входять до Євразійського економічного союзу.

Водночас трейдери, за даними видання, вважають, що заборона може поширитися на більшу кількість держав, якщо ситуація з паливом у РФ погіршиться.

Нагадаємо, за даними чиновника НАТО від 4 квітня, удари України по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Російської Федерації, можливо, призвели до порушення роботи понад 15% потужностей країни.

Крім того, 4 квітня росЗМІ повідомили, що через атаки українських БПЛА в останні сім днів березня виробництво бензину в РФ знизилося на 110,7 тисячі тонн на добу, що, як порівняти з показником лютого, менше на 12%, виробництво дизпалива — до 231 тисячі тонн на добу, що на 3,5% менше рівня лютого.