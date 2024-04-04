Україна могла уразити понад 15% потужностей російських НПЗ, — чиновник НАТО

За словами представника оборонного альянсу, російські об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури "все менше і менше" захищені від атак.

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Удари України по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Російської Федерації, можливо, призвели до порушення роботи понад 15% потужностей країни. Про це сказав чиновник НАТО агентству Reuters на умовах анонімності.

Як зазначають журналісти, протягом останніх місяців українські сили атакували російські НПЗ та енергетичні об'єкти, при цьому деякі удари було завдано за понад 1000 кілометрів від лінії фронту.

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Згідно з підрахунками агентства, загалом близько 14% нафтопереробних потужностей у РФ зупинилися через атаки безпілотних літальних апаратів.

Представник НАТО в коментарі ЗМІ наголосив, що об'єкти російської енергетики та критичної інфраструктури "все менше і менше" захищені від атак.

"Обстріли, ймовірно, порушили роботу понад 10% потужностей російського нафтопереробного заводу, а можливо, і понад 15%", — сказав чиновник.

В оборонному альянсі вважають, що ремонт підприємств може зайняти "значний час". Водночас у РФ стверджують, що пошкоджені російські нафтопереробні заводи повернуться до звичайного режиму роботи до початку червня.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, через атаки українських безпілотників в останні сім днів березня виробництво бензину в РФ знизилося на 110,7 тисячі тонн на добу, що порівняно з показником лютого менше на 12%, виробництво дизпалива — до 231 тисячі тонн на добу, що на 3,5% менше рівня лютого.

Зі свого боку американські ЗМІ зазначають, що санкції США заважають Росії ремонтувати нафтопереробні заводи. Джерело, близьке до "Лукойлу", повідомило журналістам, що після пошкодження одного з підприємств "інженери кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти".