Розумніше, ніж Storm Shadow: чим б'є Україна по цілях в глибині Росії

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Розкрито ультимативну перевагу українських далекобійних дронів: нове покоління DSMAC, як у крилатих ракетах. Така технологія дозволяє повністю ігнорувати РЕБ ворога, орієнтуватись та атакувати з надвисокою точністю і використовується у таких ракетах, як Tomahawk та Storm Shadow, але українські розробники створили її наступну генерацію

Коли мова йде про далекобійні удари по РФ дронами-камікадзе на відстань вже понад 1200 км, важливим елементом таких атак є навігація. Бо дрон не лише має вийти на ціль, а пролетіти складним маршрутом, з оминанням зон протиповітряної оборони.

Звісно, це можливо здійснювати на основі супутникової навігації, але така система уразлива до засобів радіоелектронної боротьби, в яку РФ вклала величезні кошти. Ба більше, ще до 2022 року активно відпрацьовувала створення, як декларувалось, цілих "полів РЕБ" з пригнічення супутникової навігації у межах цілих областей.

Також ворог створив і стаціонарні комплекси РЕБ типу "Тобол", один з них у Калінінградській області якраз й створює постійні проблеми із GPS у Європі. Також ворог декларував аналогічні можливості і для потужного комплексу РЕБ "Мурманск-БН".

Тому покладатися лише на супутникову навігацію для далекобійних ударів може виявитись доволі малоефективним. Саме тому, як дізнались з власних джерел CNN, в українських дронах використано систему, яку описали як: "штучний інтелект", що дозволяє орієнтуватися за місцевістю.

Як працює система DSMAC

З боку Defense Express зазначимо, що мова йде про доволі відому систему під назвою DSMAC, але розширену за допомогою сучасних технологій. Сам по собі DSMAC з'явився ще на таких ракетах, як Tomahawk і його суть полягає у закладанні у пам'ять ракети еталонного зображення місцевості, яке має точну прив'язку до координат. Коли ракета летить, то вона робить фото поверхні та порівнює його з еталонним зображенням.

Але якщо у 80-х та 90-х існували значні обмеження на пам'ять та обчислювальні можливості, то тепер можливо завантажити хоч весь маршрут. Понад тим, за рахунок сучасних алгоритмів з розпізнавання об'єктів зробити так, що система дійсно буде повноцінно самоорієнтуватися у просторі за орієнтирами.

Також очевидною стала і не менш важлива система наведення на кінцевій ділянці. Бо за аналогічним принципом цілком можливо реалізувати розпізнання конкретного об'єкта та порівнянні із його моделлю цілі, що закладена у пам'ять. Така технологія, до речі, використана у крилатій ракеті Storm Shadow. Останнє цілком пояснює, як саме такі дрони, як "Лють", атакують не просто нафтопереробний завод, а саме установки первинної переробки нафти з характерною колонною.

Таким чином, використання саме такої системи навігації, що використовується в українських далекобійних дронах, є не просто копіюванням DSMAC, а фактично його новою версією зі значно ширшими можливостями.

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