Украина могла поразить более 15% мощностей российских НПЗ, – чиновник НАТО

По словам представителя оборонного альянса, российские объекты энергетической и критической инфраструктуры "все меньше и меньше" защищены от атак.

Related video

Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории Российской Федерации, возможно, привели к нарушению работы более 15% мощностей страны. Об этом сказал чиновник НАТО агентству Reuters на условиях анонимности.

Как отмечают журналисты в течение последних месяцев украинскими силы атаковали российские НПЗ и энергетические объекты, при этом некоторые удары были нанесены в более чем 1000 километрах от линии фронта.

Важно

Умнее, чем Storm Shadow: чем бьет Украина по целям в глубине России

Согласно подсчетам агентства, всего около 14% нефтеперерабатывающих мощностей в РФ остановились из-за атак беспилотных летательных аппаратов.

Представитель НАТО в комментарии СМИ подчеркнул, что объекты российской энергетики и критической инфраструктуры "все меньше и меньше" защищены от атак.

"Обстрелы, вероятно, нарушили работу более 10% мощностей российского нефтеперерабатывающего завода, а может быть, и более 15%", — сказал чиновник.

В оборонном альянсе полагают, что ремонт предприятий может занять "значительное время". При этом в РФ утверждают, что поврежденные российские нефтеперерабатывающие заводы вернутся к обычному режиму работы к началу июня.

Напомним, по данным росСМИ, из-за атак украинских беспилотников в последние семь дней марта производство бензина в РФ снизилось на 110,7 тысячи тонн в сутки, что по сравнению с показателем февраля меньше на 12%, производство дизтоплива — до 231 тысячи тонн в сутки, что на 3,5% меньше уровня февраля.

В свою очередь американские СМИ отмечают, что санкции США мешают России ремонтировать нефтеперерабатывающие заводы. Источник, близкий к "Лукойлу", сообщил журналистам, что после повреждения одного из предприятий "инженеры метались в поисках запчастей и ничего не могли найти".