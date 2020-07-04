Куцый пообещал Зеленскому убрать с пляжа танкер Delfi до 20 июля

Потерпевший крушение в районе одесского пляжа "Дельфин" танкер Delfi уберут до 20 июля.

Об этом 4 июля заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый, сообщает УНН.

Разговор о конкретных сроках зашел во время визита главы государства в Одесскую область, где Зеленский также ознакомился с ситуацией с танкером.

Президент спросил, когда Delfi уберут.

"До 20 июля должны. Проводятся подготовительные работы, устанавливаются поны, которые должны предоставить плавучесть судну, после чего его можно будет снять с мели", – объяснил Куцый.

Глава государства отметил, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере, пишет Интерфакс-Украина.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что министерство готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов.

Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля – это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата, – ред.) – этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября 2019 года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.

СМИ сообщили, что танкер Delfi может быть связан с Курченко и контрабандой нефтепродуктов.