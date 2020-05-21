Из затонувшего в Одессе танкера Delfi начало вытекать топливо
2020-05-21 18:16:00
Власти города ежедневно будут проверять качество воды
В ночь на 21 мая произошла утечка топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi.
Об этом сообщил председатель депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александр Иваницкий, передает Укринформ.
"Ночью правоохранители зафиксировали запах нефтепродуктов, доносившийся с танкера, и мы направили представителей Департамента экологии и развития рекреационных зон и специалистов Госэкоинспекции. Они сделали заборы воды и обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнения воды вредными веществами. Кроме того, передали пробы воды в специализированную лабораторию, где точно определят уровень превышения ПДК и оценят ущерб экологии", – говорит Иваницкий.
Мэр города Геннадий Труханов заявил, что, в связи с утечкой топлива решено осуществлять ежедневный мониторинг воды в районе танкера.
Кроме того, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов в море, установят боновые заграждения повышенной плавучести вокруг танкера.
Как ранее сообщал Фокус:
- Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.
- Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.
- Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.
- Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.
- СМИ сообщили, что танкер Delfi может быть связан с Курченко и контрабандой нефтепродуктов.