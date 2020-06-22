С затонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива, пляж закрыт

Судно, з атонувшее у пляжа "Дельфин", владелец обещал убрать еще до 31 марта. Вероятно, оно пролежит там до осени.

Содержание нефтепродуктов в Черном море в районе пляжа "Дельфин" (Одесса) в 16,4 раза превышает допустимую концентрацию. Таковы результаты анализов, проведенных Государственной экологической инспекцией Украины, сообщил ее руководитель Андрей Мальований.

"С танкера "Делфи", затонувшего возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза", – сообщил он.

Разлив нефтепродуктов был локализирован с помощью сорбентов, однако купаться в море пока запрещено.

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Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. "Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода", - предупредил Мальований.

Напомним, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако медленный дрейф судна возобновился. Спасатели сняли с него трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.

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